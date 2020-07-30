美國聯邦眾議院反壟斷小組點名蘋果、Google、亞馬遜、Facebook等公司，表示這些公司的權力過於強大，而且經歷新冠肺炎疫情後，勢力還可能再增強。

根據國外媒體《BBC》報導指出，美國聯邦眾議院反壟斷小組今日舉辦反壟斷聽証會，席間有蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與Facebook執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），這些公司的執行長都以遠端視訊的方式參加聽證會。而反壟斷小組主席西西里恩（David Cicilline）在開場時就說「簡單來說，他們擁有太多權力！」

聽証會上，反壟斷小組認為這些公司濫用競爭優勢，進而導致他們完全收購競爭對手、濫用權力。也認為他們沒有足夠的愛國主義，還有對中國大陸太過客氣。同時對於他們在平台上進行言論管理，但是卻對仇恨、虛假等消息處理不當。西西里恩就表示「這些占優勢的平台，以破壞、有害的方式來施展權力」。

而這些遭指控的公司都堅稱他們沒有作任何違法的事情，同時強調美國公司的根源與價值觀。而其中被點名試圖透過平台力量控制市場價格的亞馬遜，其執行長貝佐斯承認亞馬遜禁止員工查看個別公司的銷售數據，但有可能有員工觸犯了該項政策，目前他們正在調查中。而遭點名試圖竊取資料的Google，其執行長皮查伊則否認了這項指控，並表示「Google是將自己放在最高標準的條件看待」。

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(中時新聞網)