花壇鄉民代表會上午召開臨時會，鄉代翁啟佑建議錢發下去之後應該要舉辦摸彩抽獎，鼓勵鄉民把錢用在鄉內消費，實質活絡、振興鄉內經濟。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇鄉民代表會上午召開臨時會，雖有代表發言指要發振興現金應早點先上代表們知道，但會議場上所會之間氣氛仍屬融洽。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇鄉民代表會上午召開臨時會，雖有代表發言指要發振興現金應早點先上代表們知道，但會議場上所會之間氣氛仍屬融洽。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇人好雀躍、好振奮！花壇鄉民代表會30日召開第21屆第8次臨時會，會中通過公所提案，11席代表無異議全數同意！花壇鄉民確定將可領到振興禮金1000元現金，所會通過提案後氣氛一片喜氣、樂融融！鄉長顧勝敏表示，預計8月中開始發放。

上午的臨時會中，審查鄉公所與代表提案，會中通過制定「彰化縣花壇鄉因應新冠肺炎疫情發放振興經濟紓困金自治條例」，並通過振興禮金所需經費4546.5萬元的預算墊付案。

會中有代表不滿指出，要發振興現金是好事，應該早點讓代表會代表們知道，不然很多鄉親問他們，結果他們也是看新聞報導才曉得；鄉民代表翁啟佑則建議，既然確定要發現金，為了要實質刺激、促進鄉內經濟，應該也一併舉辦消費滿額摸彩贈獎等振興方案活動，鼓勵鄉民多多把錢花在鄉內。

顧勝敏說，只要在今年6月30日（含）前，已設籍在花壇鄉的民眾都可領到1000元振興現金禮金，預計8月中起，結合各村長辦公室進行發放。至於代表們的建議，虛心接受，是否舉辦消費摸彩也會納入考量，再研議怎麼辦理。

(中時 )