為振興受疫情影響的台灣經濟，民進黨政府祭出「三倍券」，但行政成本竟高達22.5億，較馬政府推的消費券多出2倍。對此，名嘴朱學恒表示，政府推出這麼多券，但「客家人抽不到客庄券 動滋券買不了運彩」，如果不說是政府弄得，他還以為是「荒謬大師沈玉琳」做的。網友也紛紛留言回應。

國民黨立委洪孟楷日前表示，這次3倍券總成本高達22.5億元，比起馬政府純紙本的消費券成本19.66億元還要高出2.9億。此外，洪指出，這次三倍券政策，政府還編列1.29億的廣告宣傳費用，難道民進黨還嫌廣告不夠多？

對於政府推出各種券，朱學恒今30日在臉書發文指出，光是印出「三倍券」就多花將近10億，一直當機簡訊還收不到的系統開發也花了10億，20億的成本給兩千三百萬民眾攤提，每個人大概出了八十六元新台幣給你搞一個發現金不用開發的系統和不用印出來的券，還花了一億兩千九百萬，給宣傳了一個發現金根本不用說明的宣傳計劃。

近期進行隨機抽的動滋券，他說抽獎直播三十分鐘，中間有三分之一長官致詞，然後射飛鏢，飛鏢的數字跟你(被抽者)抽中與否的關係也不知道，抽完也不知道中了沒。

朱學恒感嘆，「結果客家人抽不到客庄券，動滋券買不了運彩，藝FUN券抽到卻領不到」，「三倍券讓機車行老闆花了四小時填資料賣一部機車，且之後這位老闆去銀行領這每一張三倍券，行員都要蓋章驗證，不知道要花多久時間，真讓人期待」。

最後，朱學恒更表示，他個人覺得，這場台灣全國紓困大逃殺讓國民彼此相愛相殺，真的好玩又好刺激，要非常感謝各部會花時間，設計這些廢到笑的遊戲，讓大家打發疫情期間的無聊。

網友則在他臉書紛紛留言表示，「朱大台灣價值低電量中..」、「真的有夠荒謬」、「花了20億，當然不是小百姓的我們可以看的懂的」、「搞得越複雜，越難懂，代表有績效」、「都是納稅人的錢在那邊玩」。但也有網友認為，「搞這麼多，直接給錢，不是更好」。

網路名人、宅神朱學恒在臉書PO文，批評政府振興方案。(圖/翻攝自 朱學恒 臉書)

(中時新聞網)