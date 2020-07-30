曾經擁有96家加盟店的「英國藍」手搖茶飲店，自2010年起陸續欠稅高達4437萬，又因茶業使用殺蟲劑事件導致公司倒閉，行政執行署台南分署查知陳姓女負責人個人帳戶陸續匯入2億4000多萬元，卻遲未繳稅，29日以「顯有履行義務可能，故不履行」將她關進看守所。

「英國藍」茶飲店發跡台南，全盛時期擁有近百家加盟店，陳女坐收龐大加盟金卻未列營業收入，2010年起至2015年欠繳營業稅與罰鍰達30多筆，共4000多萬。

業者在2016年遭發現使用的茶葉含有殺蟲劑殘留，導致加盟店全數關門，慘賠的加盟商聯合狀告陳女，求償400餘萬，公司後來被廢止登記。

殺蟲劑事件「英國藍」被依照違反食品衛生管理法罰款30萬，陳女仍未繳交，公司帳戶幾乎沒有多餘款項。

行政執行署台南分署向陳女催繳稅金，陳女卻拖稱「沒錢」，執行官卻發現，陳女的個人帳戶曾經匯入總額2億4000多萬，陳女回稱，多數用在當時業務的開銷，並不記得。

行政執行官認為她「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，當場將陳女移送臺南地方法院聲請管收，法官裁定准予管收並解送臺南看守所附設管收所。

(中時 )