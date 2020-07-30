2020攜程「BOSS直播」大數據報告29日發布，顯示從今年攜程發佈「旅遊復興V計畫」開始至今，攜程通過「BOSS直播」、「週末探店」直播＋「境外本地」直播等形式，展開近40多場直播。歷時4個月零6天，交出累計GMV成交總額破11億元人民幣，產品核銷率近5成、為千家高星酒店帶貨超百萬間夜的成績單。

該《報告》顯示，從攜程「BOSS直播」啟動以來，爆款產品中既有1分鐘內的銷售峰值達8000間夜的世茂深坑酒店純房，還有平均每秒賣出41.2套的「客房＋門票」套餐等。

根據《21世紀經濟報導》引述該報告，從直播間內的下單人群年齡來看，主力購買用戶為經濟實力強勁的80後用戶、占58.4％，其次是90後用戶占比18.4％，70後用戶占比17.8％。

其中江浙滬的用戶在高星酒店消費上毫不手軟，從本省、周邊到新疆、西藏都可見其身影；珠三角用戶更偏愛本省和港澳的酒店產品，受疫情影響京津冀使用者青睞周邊產品。

(旺報 )