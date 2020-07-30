市場波動大，高股息商品幾乎成了國人瘋搶的投資商品，國泰永續高股息(00878)掛牌後一周(截至7月24日)，每天成交量都高於8萬張，平均達90,789張，是歷史紀錄(13,956張)的逾6.5倍，創下台股原型ETF掛牌當周交易量的最高紀錄，這也推升該檔ETF規模持續攀升，從上市時約新台幣68億元增長至近136億元，短短一周規模幾近翻倍增長，更再度寫下台股ETF上市後最快突破百億元的歷史新頁。

造成該檔ETF在市場熱度持續高漲的原因？國泰投信解釋，市場大多只關注到00878具有季季平均配息、入手價親民等好處，但往往忽略00878在高股息ETF之中，還獨家具有只買「模範好公司」的特色。經由與國際權威指數編纂公司MSCI，攜手打造嚴謹類債券信評的ESG評鑑模型，從外資投資台股主要參考的摩台指數共88檔績優台股中，篩選出符合ESG高評級、具穩定配息紀錄、近四季有賺錢(每股盈餘為正)的好公司。根據CSRone調查報告，每年都有按時繳交ESG報告書的公司，長期獲利能力ROE都高於一般企業，這種品學兼優的模範好公司，吸引投資人追捧及長期持有的好標的。

00878的前十大成分股，位之居產業「全球最大」寶座比比皆是，市場地位超然。例如，廣達(2382)是全球最大電腦代工巨頭，聯電(2303)有全球最高面板驅動IC市占率。而即使不是全球最大，也有舉足輕重的市場地位與價值，如世界(5347)是全球前十大晶圓代工廠；ESG評級達A等級的光寶科(2301)，是台灣第一家上市電子公司，歷史悠久，不僅長年於電源與光電業務居市場領先地位，營運十分穩定，連續20多年發放股利，近3年都穩定配發2.92元以上，今年更配了3.2元現金股利，殖利率高達7.1%。

(時報資訊)