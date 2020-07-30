美股昨夜全面上漲，美聯準會續承諾對受創企業支援，然日本企業公布上一季度財報，表現不一。
周四日經225指數晨收小漲11.18點或+0.05%，為22408點，午休後則小跌22點。東證一部指數跌3.25點或-0.21%，為1545點。
上午在交易的33個分類有三分之一出現上漲，證券類、精密機械、資訊通訊為表現最好的三個分類。
美聯準會於週三結束兩天的政策會議，聯準會繼續承諾動用全範圍的工具，以支援受創企業，政策利率並維持在接近零，但是提醒，前景將顯著地要受疫情發展影響。
網路醫療公司M3報出上一季營業利益上升26.4%，上午上漲5%。野村證券公布自2002年來第二佳的季報，上午上漲4.6%。
全日空則下挫0.5%，該公司在國際旅遊封鎖情形下，公布1590億日圓的營業虧損。花王(Kao)下跌4.4%，因該公司下調本財年獲利預測。
(時報資訊)
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