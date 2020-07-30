日本7月間受梅雨鋒面影響，多處出現空前豪雨，除九州地區外，也擴及本州岐阜縣及長野縣等地，造成日本百餘人死傷及多人行蹤不明，災情嚴重。我國政府基於人溺己溺精神，決定捐贈300萬日圓協助日方賑災，並由駐日本代表謝長廷於今天上午在東京代表我國捐贈；日方由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明代表接受。

外交部表示，我國政府於第一時間向日方表達誠摯關心，蔡英文總統立即以中日文推文慰問，外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會長邱義仁也分別向日本台灣交流協會台北事務所表達我方關懷之意。日本安倍首相則推文回應感謝台灣「患難見真情」，展現台日兩國關係的緊密友好。

外交部指出，我國與日本同屬天然災害頻仍國家，每逢發生天災，台灣與日本均相互扶持，彼此打氣。此次日本因豪雨導致嚴重的生命及財產損失，台灣感同身受。我國政府對罹難者及家屬申致哀悼，並衷心祈願受創的家園儘速重建，傷者早日康復。台灣同時希望未來與日本在減災、防災、應變與重建等領域強化雙方的經驗交流與合作。

(中時 )