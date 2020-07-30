證交所連14年針對全國各級學校教職人員辦理證券市場研習活動，在7月29日揭開序幕，開幕典禮邀請金管會主委黃天牧蒞臨指導，這項每年一度暑期教師研習盛會，廣受教師期待與好評，報名非常踴躍。

主辦單位證交所許璋瑤董事長表示，雖然因疫情關係，今年減少辦理場次及參加名額，但證交所會把台北場活動全程錄影，製作成數位教材，於證交所網頁的「Webpro3.0影音傳播網」公開，讓未能到場的教師或投資人點閱。

另外，許璋瑤也分享對我國資本市場的三項觀察心得，第一、台股是非常優質的市場，長期風險程度相對較低，長期投資殖利率達4％以上。第二、近期股價上漲並非「無基之彈」，台灣半導體產業營收今年上半年成長23.6％，基本面良好。第三、台股投資商品眾多，建議年輕族群可考慮採定期定額方式投資ETF，獲取長期報酬。

黃天牧致詞時說明主管機關推動金融知識扎根工作重點，並指出投資不只是要學習知識，慎選投資標的，也需要學習建立投資紀律，讓自己成為負責的投資人與股東。

黃天牧表示，近年來「永續發展」議題廣受全球注目，希望各企業都能將E（環境）、S（社會）以及G（公司治理）納入營運策略中，若投資人也能一同來關心這項議題，將對上市公司形成正面推力，讓資本市場更健全。

109年全國教師證券知識研習營高雄及台中地區場次將分別於8月5、6日及8月13、14日舉行，各區研習營場地均採梅花座方式對號入座，參加者均須遵守各場地防疫規範，以確保所有與會者健康。

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