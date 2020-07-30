新冠疫情全球大流行迄今，台灣防疫得當將領先各國進入「下半場」？學者提醒，現在就說進入「後疫時代」還太早，疫情後續發展不確定性極高，全球大流行會拖很長，對經濟情勢的變數很多，「連經濟預測也是邊走邊修」，東吳大學辜濂松先生紀念講座教授許嘉棟強調。

台灣經濟學會、臺灣大學社會科學院及陽明大學防疫科學研究中心，今（30）、明（31）日舉行「新冠病毒政策對應研討會」，這是新冠病毒爆發流行近7個月來，台灣經濟學界首度舉行的大型研討會。身兼臺灣大學社會科學院長、台灣經濟學會理事長王泓仁表示，面對疫情這個世紀大議題，台灣學術界一起合作研究，並提出政策建言，是十分必要的。

臺灣大學校長管中閔主持今天上午場，邀請身兼行政院中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人的張上淳副校長，以「臺灣防疫的經驗與省思」為題，回顧疫情爆發以來的重大事件與關鍵決策。

管中閔首先指出，新冠疫情使得經濟活動、社會層面出現變化，疫情下半場的發展需要更多學者專家提出觀察與建言，在全球仍在疫情蔓延之時，在台灣可以舉辦實體會議是全球少有，面對國際疫情似有再度升溫，我國是否能夠在兼顧適度解封與經濟發展需要下，維持既有防疫傑出表現，是各界需關注的焦點。

管中閔在致詞中，先出拋他對疫情的觀察，至少有五大影響，從國際層面來看，發生供應鏈的改變，以及國際分工的不一樣，台灣在這兩議題都不能豁免，應關注未來的地位會是什麼？

此外，美國在處理新冠疫情的表現，令世人驚訝，管中閔表示，這次「美國隊長不見了」，未來國際社會秩序應該難以回到從前，台灣在其中如何自處，也是重要議題。

管中閔亦就口罩和社交距離對社會關係的改變，教育場域的師生之間的互動和教學方式，也會因此產生改變，這些都是社會學領域應持續研究追蹤。

(工商 )