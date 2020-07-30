韋禮安創作專輯《Sounds of My Life》好評不斷，再推出紀錄他回到台中老家與爸媽對話的〈房客〉MV，更是請出史上最重量級嘉賓—韋爸爸和韋媽媽一起入鏡拍攝MV，這是韋禮安第一次帶著爸爸媽媽到MV拍攝現場，爸媽跟他一樣化妝做造型、一起聽導演安排、一起拍攝，他笑說：「一直在期待這一天跟爸媽一起工作！」感情極佳的一家三口互動自然地呈現在鏡頭前，而韋媽媽更是完全入戲，演到要送別兒子離家，眼角泛出淚光，全場大讚韋媽媽超有「戲」胞，韋禮安笑說：「這個MV很真實，很像我們家拍家庭錄影帶的感覺！」

韋媽和韋爸在MV後半加入拍攝，起初有點緊張，但愈拍愈放鬆，而後演到要送兒子出門時，韋媽媽更是眼角泛淚，韋媽媽說：「每次送他和弟弟回台北，都是十八相送~抱完親、親完再抱，從家門一路到高鐵…」生動演技獲全場好評，韋爸爸說：「我們大學時有演過舞台劇，是話劇社的，這次來拍MV，勾起我們的回憶了！」

因歌曲收錄韋禮安父母的聲音，MV導演建議：「要不要找韋爸韋媽來拍MV？」韋禮安一口答應，轉頭就跟爸媽提案，起初爸爸拒絕，表示擔心拍起來我會像韋禮安的阿公，讓韋禮安大爆料：「哪會，我爸一年來積極健身，現在身材比我還好！」

(中時 )