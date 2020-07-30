全球新冠肺炎疫情持續急升，加劇對燃油需求復甦前景的擔憂，以及主要原油生產國將自8月起提高產油量，受此打擊，周四原油價格轉跌。

周四亞洲時段，美國期油跌6美分或0.2%，報每桶41.21美元。布蘭特期油跌7美分或0.2%，報每桶43.68美元。

稍早前，受惠於美國上周原油庫存創下7個月來最大跌幅，周三紐約期油收漲23美分或0.6%，為每桶41.27美元。倫敦布蘭特期油收漲53美分或1.2%，為每桶43.75美元。

美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少1060萬桶，創下去年12月來最大減幅。不過，美國汽車與餾分油庫存均意外增加，突顯出燃料需求之復甦並不穩定。

根據最新統計，目前全球新冠肺炎確診數超過1690萬人，累計死亡病例達66萬5,581人。美國累計確診人數已超過440萬人，累計死亡病例突破15萬人。巴西單日新增確診數與新增死亡病例雙雙創下新高，該國累計確診數已經超過250萬人，僅次於美國。澳洲周四公布單日新增確診數再創新高，人口第二大的維多利亞省單日新增確診723人，死亡病例增加13人。

此前石油輸出國組織與其減產盟友－即所謂的OPEC+，已達成8月起提高產量的協議，預計使全球供應量增加約150萬桶/日。

(時報資訊)