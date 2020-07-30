二林農會總幹事邱士平說，現在二林農會也有販售火紅果，優惠價格250元就能買到，外面行情至少要4、500元，歡迎民眾拿著農遊券到農會購買。（吳建輝攝）

彰化縣優質火龍果評鑑今天在二林農會盛大展開，一共吸引縣內19鄉鎮好手共襄盛舉，農民各個拿出壓箱寶，每組火龍果看起來都又大又飽滿，二林農會總幹事邱士平說，今年因疫情加深民眾對食安的重視，因此今年報名資格至少須具備三章一Q，才有報名資格，絕對讓民眾吃得健康、安心。

彰化火龍果評鑑共分成紅、白肉兩組，現場共有100組各地火龍果在現場讓評審品頭論足，評審更邀請改良場研究員擔任，針對外觀、重量、風味及口感，還要經過檢測儀測驗糖度，才能完成一組火龍果的評鑑，相當嚴格。

二林農會總幹事邱士平說，今年評鑑由彰化縣政府指導，二林農會主辦，辦理評鑑是希望透過良性的競爭，讓農民與農民之間能互相精進栽培技術，來提升彰化火龍果質量，創造更大的市場競爭力，最重要的是能增加農民收益。

邱士平說，彰化為國內火龍果最大產地，達到2800公頃，今年受到疫情影響，火龍果價格受到些許影響，但農民還是盡力栽培，現在二林農會也有販售火紅果，優惠價格250元就能買到，外面行情至少要4、500元，歡迎民眾拿著農遊券到農會購買。

(中時 )