時力秘書長陳志明、媒創部主任劉仕傑、自由設計工作者楊珮愉等人今日於時力黨部召開「We Are Taiwan！護照封面設計比賽活動」網路票選記者會表示，8月1日起民眾可以在網路上選出初選入圍的127件作品，並將提供總18萬元作為獎勵。

陳志明指出，時力在6月推出護照封面設計比賽活動，並收件至7月20日，初選入圍共收到127件，將分成評審獎、國際規範組及創意組，陸續會請評審來評析以及網路投票，讓大家參與討論。

陳志明說，自8月1日起至8月30日止，1個帳號可以在臉書投1次票，而相關作品會自9月1日起在大稻埕的Olympus Taipei店展出，供民眾參與討論。

陳志明指出，國際規範組和設計組將開放網路投票，並選出前3名，而護照評審標準包含以下五項指標：1.整體設計元素；2.美學；3.創新；4.反映台灣社會樣貌；5.對護照未來想像性。

楊珮愉說，擔任評審時觀察到護照封面設計作品中，台灣意象如台北101、梅花、蘭花等都包含在其中，而珍珠奶茶和台灣黑熊則是出現最多次的設計概念。希望各界踴躍上網投票，擴大護照封面設計的參與及討論。

據了解，護照設計活動的整體時程為，7月27日起將公布作品於官網，30日選出決選作品並召開網路投票記者會，8月1日網路投票開始，8月30日結束，9月1日公布結果。

(中時 )