台北地檢署偵辦遠航掏空案，除了起訴遠航董事長張綱維之外，查出前合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌也捲入，一併並將廖燦昌起訴求處重刑，成為首位公股董座在任內遭起訴，廖燦昌已提出請辭，財政部將予以尊重，職缺將由總經理代。

遠航董事長張綱維遭檢調查出，涉嫌掏空遠航資產高達35億多元，時任合庫董事長廖燦昌、副總經理黃伯川也因放貸22億元給遠航遭起訴。

財政部官員表示，針對檢方起訴，正在了解整個案情，將會研究後做進一步處理。不過，未久已傳出廖燦昌請辭。

(中時新聞網)