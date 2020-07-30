多位美國共和黨議員推出一項新法案，將拒絕向任何因間諜行為或竊取智慧財產權而被驅逐的大陸官員拒發簽證，這些大陸官員的配偶和子女也受到同樣的簽證限制。

《美國之音》報導，參議院情報委員會代理主席魯比歐（Marco Rubio）和多位共和黨聯邦參議員，包括克魯茲（Ted Cruz）、蒂利斯（Thom Tillis）和羅夫勒（Kelly Loeffler）推出《保護美國防範間諜法》（Protecting America from Spies Act），將允許美國國務院拒絕向對美國犯下間諜或智慧財產權竊盜行為的個人及家人發放簽證。

上周美國要求中方關閉休士頓領事館，大陸也進行對等的報復行動關閉了成都領事館，當時美方要求閉館的理由是「為保護美國人民，保護美國的國家安全和保護美國的智慧財產權」。

參議員魯比歐在美國宣佈關閉大陸駐休斯頓領事館的決定後，第一時間在推特上直言批評大陸的休斯頓的領事館根本「不是外交設施」，而是「巨大的間諜和影響行動網路的中心樞紐」，「早就該關了」。

報導說，依據美國現行法律，因被指控間諜或智慧財產權竊盜而被美國驅逐出境的大陸官員或個人，「有權立即重新申請」美國簽證。而上述共和黨參議員提出的《保護美國防範間諜法》將更新現有的《移民和歸化法》（Immigration and Naturalization Act）內容，以確保曾因間諜和技術竊取、轉讓等活動而被驅逐出境者不可再進入美國。

報導指出，法案還將限制擴及有關人員的配偶和子女。根據新法案內容，5年內因從事間諜或智財權竊盜而被停發簽證者，其配偶和子女也無法獲得簽證。

不過，法案同時也訂定例外條款，規定在需要配合履行《聯合國總部協議》下的義務時，得以免除限制。

根據法案提案人的聲明，中國大陸是唯一被直接點名的國家，但法案內容並未說明規定僅針對大陸，也可以適用於同等情況的其它國家。

報導說，《保護美國防範間諜法》也有眾議院版本，是由共和黨眾議員哈特勒（Vicky Hartler）提出。

(中時新聞網)