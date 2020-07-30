「台中米娜」在台中大賣場、三井OUTLET等地，拍攝大尺度露點照，引起警方介入主動調查，恐涉嫌妨害風化罪。（圖／翻攝自當事人推特）

1名自稱「台中米娜」的女子，7天前在TwitterPO出4張在裸露照片，當時她穿著一件深藍色外套，對著鏡頭秀出好身材，還標籤「賣場露出」、「暴露狂」，並寫下「想…裸體在客廳看電視，裸體癱在沙發上放空，裸體躺在床上裸睡，想……把整個賣場當成自己家，喜歡就記得點愛心留言+轉貼喔！」等等，眼尖網友發現拍攝背景是位於台中南屯區向上路的IKEA，轄區台中市警局第四分局大墩派出所所長葉信良今天表示，已與賣場業者調閱店內監視器追查中，目前尚未取得該女子在賣場內裸露拍攝的影片 ，但其行為疑觸妨害風化罪，恐將面臨2年以下有期徒刑。

據了解，「台中米娜」也曾在台中三井OUTLET廁所、停車場，以及各景點等地拍裸照，許多網友看完紛紛熱情回應「背景人好多哦，妳贏了」、「認真覺得IKEA這樣拍最刺激了」、「大庭廣眾下的居家感，這樣的露出讚讚讚」、「想一起玩」，甚至有同好PO出在IKEA台中店的裸拍，並留言惋惜「我們今天也在那邊，可惜沒遇到！」。「台中米娜」得知照片被廣傳遭警方關注，29日深夜已緊急關閉帳號。

對此，台中警局第四分局大墩派出所表示，從媒體報導得知後，立即聯絡拍攝地賣場業者調查涉案女子身分，該女子個人於公眾得出入之場所裸露自拍、po文尋求刺激，將觸妨害風化罪，恐面臨最重2年以下有期徒刑之刑度，另協助拍攝、散布者則觸犯法條及刑責為涉嫌刑法第234、235妨害風化罪章之公然猥褻罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金 。散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。

(中時新聞網)