嘉義市政府與就業服務中心合辦徵才活動，促進就業。（嘉義市政府提供）

行政院主計總處發布今年上半年台灣各縣市失業率3.85％，嘉義市3.7％，與其他4縣市同列第1低，勞動力參與率為60.6％，創5年新高，市府社會處長林家緯說，嘉義市打造宜居城市，吸納在鄰近外縣市工業區就業的民眾來居住。

市府主計處表示，行政院主計總處本月22日發布今（2020）年台灣各縣市上半年失業率，嘉義市與新竹縣、雲林縣、臺東縣、花蓮縣並列全國第1低，較去年同期平均失業率增加0.1％。

主計處表示，嘉義市今年上半年約13萬4000人就業，失業人數約5000人，失業率為3.7％，勞動力人口13萬9000人，非勞動力人口9萬人，勞動力參與率為60.6％，相較2014年的勞參率56.6％，創5年來新高。

市府表示，勞參率增加，與嘉義市積極開發就業市場，帶動在地經濟發展有關，市府以優勢的人才、教育、醫療、交通等條件，致力打造全齡共享、世代宜居的新都心，磁吸南彰化到北台南，車程30分鐘，涵蓋直徑100公里，服務超過200萬人口，進而創造更多就業機會。

(中時 )