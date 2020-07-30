2020谷關七雄完登活動記者會邀請原住民表演泰雅迎賓舞，現場氣氛熱鬧。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局長林筱淇分享谷關七雄完登活動去年人數成長5倍，徽章供不應求。（王文吉攝）

熱愛山林運動的陳清龍提醒谷關七雄屬中級山，不是一般步道。（王文吉攝）

完登60多座百岳的何文海建議舉辦台中市百岳相關活動。（王文吉攝）

攀登谷關七雄必須備好「登山十寶」。（王文吉攝）

谷關七雄完登活動記者會現場展示登山用具。（王文吉攝）

2020谷關七雄「健行新森活」30日起跑，台中市觀光旅遊局宣布限期完登谷關七雄，可獲限量證書、制霸徽章及精美禮品。局長林筱淇表示，該局首創谷關七雄山岳旅遊活動，2018年首屆有208人參與，2019年攀升到1200人，人數成長5倍，成功營造親近山林的品牌活動。

觀旅局30日舉辦2020谷關七雄「健行新森活」記者會，宣布年底前完成攀登，並提送相關證明，完登三雄者可獲得紀念臂章，完登七雄者可獲得「制霸紀念徽章」及「完登證書」。台中市議員張瀞分、陳本添、陳成添、陳清龍、何文海、冉齡軒都出席共襄盛舉。

林筱淇表示，該局首創谷關七雄山岳旅遊活動，2018年首屆有208人參與，2019年攀升到1200人，人數成長5倍，去年徽章供不應求，持續追加，成功營造親近山林的品牌活動。舉辦6場山岳旅遊宣傳講座，將邀請登山經驗豐富的講師分享登山裝備、安全及救助等相關課題。

完登60多座百岳的何文海說，台中有小山、中級山、大山、百岳，建議舉辦台中市百岳相關活動。熱愛山林的陳清龍表示，谷關七雄屬中級山，不是一般步道，要有充足體力、完善裝備，最好找有經驗的山友領走，結伴才能攀登，如果狀況不好就要勇敢撤退，安全第一。

台中市長青登山協會理事長賀建榮說，自己去年完登谷關七雄，沿路撿拾菸頭、衛生紙、寶特瓶等垃圾下山，希望大家注重登山禮儀，不要留下髒亂。他也開玩笑說，從遠地來台中挑戰，不要馬上爬，爬完馬上回去，這樣會過勞，說不定會「再見」，建議多住一晚。

谷關七雄分布於大甲溪南兩側，七座中級山包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山。觀旅局提醒，「谷關七雄」攀登難易不一，最短行程來回約6小時，最長來回需8至9小時，山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登。

活動期間舉辦6場山岳旅遊宣傳講座，邀請經驗豐富的講師分享登山裝備、安全及救助等相關課題。另憑去年及今年「制霸徽章」，可獲得各項食宿遊購的好康優惠，歡迎山友體驗谷關、新社深度精緻旅遊，結合運動產業、協會及在地商圈共同推廣，提升觀光產值。

(中時 )