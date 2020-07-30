去年試辦佳評如潮的「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」，今年將在10月24日舉辦，日月潭國家風景區管理處每年皆舉辦超過10場的運動賽事，吸引近千人參與，今年以車埕鐵道觀光小學堂做為集合出發點，深入集集鐵道山城小鎮，享受田園風光，窺探小鎮之美。

日管處表示，看準國內旅遊運動熱潮，每年皆會舉辦超過10場運動賽事，去年瘋鐵馬活動佳評如潮，今年不負眾望推出小鎮漫遊組38Km及親子悠活組8Km兩條路線，將在7月30日開放報名，報名名額分別為700人及300人，報名活動也搭配各項振興政策，活動報名費可用「振興券」、「動滋券」折抵，鼓勵民眾出門挺運動。

小鎮漫遊組，路線高度爬升高達400公尺，鐵道沿線的經典單車騎乘路線，途經集集綠色隧道、純檜木建造的集集車站、軍史公園等；喜歡享受悠閒行程的騎士，可選擇親子悠活組，帶著家人、朋友感受車埕地區的小鎮風光。

另外，參與活動不僅可獲得活動紀念衣、防盜防潑水登機背包，同時38Km組也結合晶片計時技術紀錄單車挑戰成績，可在賽後自行下載加框的電子證書作為紀念。現場還有提供各式冰飲品、烤雞、滷味小點，參賽完還可品嘗在地美食，享受美景還有豐富佳餚照顧味蕾。

活動報名網址：https：／／lohasnet.tw／Crazybike2020／

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