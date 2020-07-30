殲20總設計師楊偉說，美國如今雖然將F-22部署到亞太，但這款隱形戰機當初是針對歐洲空戰設計，但不同的狀況將限制它在當地的戰力。
據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，楊偉指出，F-22雙引擎戰機會像五角大廈以往出動，參加1965－1973年越戰的F-4 戰鬥轟炸機一樣，面對同樣的挑戰。
他在《航空學報》發表的論文中指出，由於越南複雜的環境與政治限制，導致F-4幾乎無法展現高速性能，還有超視距作戰能力。F-22是美國與蘇聯冷戰時期打造的戰術戰鬥機，楊偉說，它是針對在歐洲空戰設計，如今部署亞太，可能會面臨同樣的問題。
不過，他並未比較F-22與殲-20戰機的高下，而它們都是5代雙引擎重型戰機，大小也差不多。可是專事專家說，從楊偉的說法看來，顯然視殲-20「威龍」為中方對F-22的回應。
(中時新聞網)
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