新北市交通警察大隊與環保局、交通局合作，共同查報占用道路疑似廢棄車輛，今年迄6月底已查報1萬2021輛汽、機車。（新北市交通警察大隊提供／王揚傑翻攝）

新北市警局與環保局、交通局聯合查報占用道路疑似廢棄車輛，今年迄6月底已拖吊移置1萬2021輛汽、機車，其中汽車多被棄置於空曠道路，機車則藏於巷弄間，查報數量以新店區居冠，其次為板橋區、新莊區，警方強調，未來將持續加強拖吊，還路於民。

新北市交通警察大隊表示，據各轄區分局執行查報占用道路疑似廢棄車輛統計，查報件數最多為新店分局，其次為海山分局、新莊分局。新店區以安康路、北宜路、中興路查報數量最多；板橋區廢棄汽車多出現在光環路，機車則在狹小巷弄；新莊區則集中在中正路、民安西路及化成路。

查報方式包括由停車收費員於登錄停車費時，同步查核車籍狀態有無註銷或報廢；另員警巡邏時，如發現路邊車輛外觀已達廢棄標準，即轉報保護局，若屬逾檢註銷及無號牌車輛，則由警方當場拖吊移置，並依《道路交通管理處罰條例》舉發。

交大表示，警方與各局處執行聯合稽查，今年迄今已動員2萬4042人次，移置占用道路廢棄車輛1萬2021輛，（汽車342輛、機車1萬1679輛），增加約1萬2000個停車空間。

警方呼籲，民眾車輛如不再使用，請依程序辦理報廢，車體部分由合法回收業者進行清運，並依相關規定辦理車籍報廢，如隨意將車輛棄置道路，警方將依《道路交通管理處罰條例》逕予移置保管，並處車輛所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰。

(中時 )