水下作業大隊隊員進行深前後將炸藥裝置在未爆彈旁。(軍聞社提供)

貢寮卯澳海底發現13顆疑似二戰時期遺留下的未爆彈，海軍今天上午派出水下作業大隊，攜帶炸藥前往卯澳灣海中執行未爆彈處理任務，隊員們在判斷未爆彈數量、彈種後，規劃出安全距離，派出兩名隊員下潛，並在每一顆未爆彈上裝置炸藥，接著上岸後連接導爆索，直接現地執行爆破，海公布整個水下引爆過程，相當驚險壯觀。

引爆瞬間水柱直衝20米高天際相當壯觀。(軍聞社提供)

水下作業大隊隊員水械上士沈宬佑表示，這次爆破任務在前期作業上，大家先搜索砲彈確切數量，以及針對彈種做判斷，並定標砲彈位置，完成爆破計畫後，隊員們利用Ｍ1爆藥包連結支索，向上牽引到水面上的主索，以無線遙控引爆器子機引爆，執行未爆彈處理，沈宬佑強調，這次的任務，未爆彈的數量是過去的好幾倍，能夠為貢寮區的民眾解決心中的恐懼，內心是非常榮譽的，而這一次的任務，他相信也會是他軍旅中最難忘的回憶。

水下作業大隊隊員攜帶炸藥深潛至海中裝置炸藥。(軍聞社提供)

炸藥裝置好後，隊員向岸上指揮官示意準完成引爆程序。(軍聞社提供)

水下作業大隊利用膠舟搭載裝備前往未爆彈標示地點進行作業。(軍聞社提供)

貢寮區福連里里長吳文益感謝專業的水下作業大隊隊員，代表里民感謝官兵的辛苦。(軍聞社提供)

貢寮區福連里里長吳文益表示，真的很感謝專業的水下作業大隊隊員，因為他們不畏艱難執行此次爆破任務，讓里民能夠平安的生活，再次代表里民感謝官兵的辛苦。

(中時新聞網)