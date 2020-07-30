Chuck got his eyes on you 👀 pic.twitter.com/qa4kjNFP0K — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) July 30, 2020

儘管《TNT》球評巴克利向來嘴大，且發言很酸，這次卻說得太過頭了吧！搶在NBA在31日即將重新開打前夕，巴克利竟然提前做出相當「惡毒」的負面預言，強調不用1個月的時間，就會有爛隊的球員偷偷帶人進入隔離園區當場被抓包。

「某些球員必定會被抓到的，或許只要1個月以內時間，有些笨蛋就會試圖偷偷帶人進入隔離園區，」巴克利在節目中公開預言，「我可以保證的是，那些強隊不可能這樣做的，應該是那些沒機會奪冠的爛隊當中的某些球員會這樣做。」

雖然巴克利的預言並非完全空談，因為先前早已傳出少部分的球員耐不住寂寞，打算從園區外面偷渡女性友人進來「解悶」，甚至國王中鋒荷姆斯曾被抓包偷偷跑出去買雞翅，似乎證明這些NBA球員打算挑戰隔離賽區的保全嚴密程度。

只是偷帶人進入奧蘭多隔離區域的嚴重性可想而知，假如真有球員偷帶人進去，根本無法確保這些偷偷進去的人是否新冠檢測陰性，倘若不小心帶進感染者，屆時引發大規模群聚感染，NBA進而完全停賽，這種嚴重後果恐怕沒人可以承擔！

(中時 )