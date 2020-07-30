28歲吳姓男子等3嫌利用政府推行的振興「三倍券」在網拍中詐騙，吳嫌在網拍中謊稱可以8折優惠價格購買「三倍券」，待被害人匯款後即封鎖被害人帳號，警方獲報29日循線逮捕吳嫌等3人，目前已有3人受害、損失金額1萬6000元。

警方調查，吳嫌與25歲許姓男子及20歲張姓男子涉嫌以假網拍手法詐騙，先在臉書「Marketplace」標榜8折便宜兜售「三倍券」，待被害人轉帳號隨即刪除封鎖被害人帳號、不再聯絡，被害人驚覺受騙後報警。

警方發現，吳嫌先利用人頭電話卡虛設臉書帳號、虛擬銀行帳戶及「icash Pay」帳戶，待被害人轉帳匯款後再將「icash Pay」內的不法所得購買遊戲點數、香菸，轉售套現。

新北市刑大科偵隊成立專案小組並與刑事局偵九大隊聯手全力偵辦，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，29日於桃園、新北逮捕吳嫌等3人，查扣犯案手機、硬碟、申辦合約書等證物，訊後依詐欺罪法辦。

新北市刑大表示，利用網路兜售折價振興三倍券，多屬詐騙手法，民眾切勿貪圖便宜，不可不查；同時呼籲民眾網路購物應透過官方網站訂購，或到實體店面購買，以保障消費者的權益。

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(中時 )