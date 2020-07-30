高雄玉山銀行前理專潘姓女子涉盜領客戶存款1億多元，檢調16日兵分2路搜索潘女住處及銀行。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

玉山銀行高雄鳳山分行前理專潘姓女子投資失利，盜領17位客戶存款共1億985萬元，一度逃亡。16日檢調發動搜索，潘女28日主動投案。檢方依違反銀行法、洗錢防制法聲押禁見獲准，並呼籲其他受害民眾報案並提供證據。

檢調查出，2019年5月間至今，擔任玉山銀行鳳山分行理財專員的潘女多次利用客戶委託她申購基金或代為匯款時，利用取得的客戶存摺、印鑑及金融卡密碼，透過金融卡轉帳、網路銀行轉帳或臨櫃匯款，陸續將客戶的存款轉帳或匯至自己或帳戶遭挪用客戶的帳戶內。

為了隱瞞盜領，潘女還利用自己、母親及潘姓堂妹的帳戶、陸續轉帳小額款項到客戶帳戶，還在交易明細表上註記基金名稱，使客戶誤以為自己確實有購買基金、還收到配息。直到有客戶察覺帳戶存款短少、向玉山總行調查後報案，整起事件才被揭露。

檢調16日搜索潘女住處及銀行後，傳喚潘女母親、堂妹及陳姓前夫共3人，潘女當時已逃逸。訊後檢方認定陳姓前夫協助隱匿潘女行蹤，還幫忙刪除涉案資料，當庭將其改列被告並命令5萬元交保，潘母及堂妹訊後則請回。

眼見東窗事發，潘女28日主動投案，檢方認定她涉犯銀行法銀行職員背信罪、洗錢防制法洗錢罪、行使偽造私文書、詐欺取財罪等犯嫌重大，且有逃亡、勾串證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，法院29日開庭裁准。

目前全案仍持續擴大追查中，高雄地檢署呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。

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(中時 )