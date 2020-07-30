從台返國的泰國移工確診，感染源目前仍不明，指揮中心調查發現，桃園43位移工曾因呼吸道疾病或腹瀉就醫，因此將做血清抗體調查，引起關注。而急診醫師白永嘉今也PO文說，越南發生1本土案例後，疫情就迅速擴展，其實是給台灣的警訊，民眾應要提高警覺，不要再鬆懈下去了。

急診醫師白永嘉今天也在臉書PO文分享，身為防疫模範生之一的「越南」，發現一個本土確診案例之後，新冠肺炎的疫情就迅速擴展，而這件事情，其實對台灣來說，是一個很大的警訊。

白永嘉表示，國外的確診數字不斷往上攀升，在新冠肺炎的疫苗出來前，可能都還控制不了疫情，因此，從國外回來居家隔離者，千萬別隱瞞任何微小的症狀，務必要確實隔離、及早就醫，否則病毒很容易散播出去。

白永嘉指出，台灣目前除了搭乘大眾運輸工具會戴口罩外，民眾去人潮擁擠的地方，都不戴口罩了，而勤洗手、使用酒精消毒的人，也越來越少，因為許多人都認為，台灣現在絕對乾淨，但仍希望大家能提高警覺，維持得來不易的幸福。

白永嘉也分享，昨天上班時間的捷運站照片，人多到沒辦法往前走。讓他忍不住感嘆，現在世界上可能只有台灣能每天正常的活動，但人多病毒散佈也快，真的要小心！

(中時新聞網)