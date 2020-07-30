受到民眾熱烈申請領取的動滋券，原本今天和明天要先開放分流領取，不過上午教育部體育署臨時通知延後一周發放、使用，教育部次長兼代理體育署署長林騰蛟也做說明，表示為了讓更多商家申請合作、審核民眾資料及優化網站系統，所以決定延後發放。

體育署表示，動滋券將延後至下周四8月6日開始領券，下周六8月8日起正式開始使用，使用期限順延至2021年1月31日，林騰蛟解釋：「動滋券持續研議了半個月左右，當然是希望提供更好的服務，原本有2000多家廠商登記，但有400萬民眾領取，希望有更多商家加入，也會宣導店家加入申請，所以決定延後一周領取，讓民眾有更多店家可以使用。」

對於抽籤結果，林騰蛟表示，7月28日的抽籤過程順利，從母群體公平選取中籤民眾，每個末碼抽中和母群體比的機率是一樣的，4比較低是因為母群體人數較少，所以相對較低，是比較合理公平的抽籤規則。

林騰蛟補充，抽籤前就有針對申請民眾身份做些比對了，「我們有跟內政部資料比對有沒有這個人，還有出身年月日比對，如果有人身分證號碼對，但出生年月日不對，也會踢除掉，但無法確認是不是冒領，畢竟每個民眾也可以幫家人登記，也有些人電話號碼寫錯，中籤了卻傳到別的手機，如果本人中籤但因為填錯電話號碼等資訊，可以舉證證明是本人，所以才需要一周時間去審核，有些民眾澄清沒登記但有中籤，這點也可以舉證自己被冒用證件號碼，後台一些機制都會做處理。」

(中時 )