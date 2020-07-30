前女團「Super Girls」成員趙慧珊(Aka)，擁有纖細修長身材與精緻臉蛋，還有雙雙靈動大眼，讓她深受宅男喜愛，而他人美心善，平常會當義工照顧流浪狗，沒想到日前發生意外，蹲下撫摸狗狗時遭撕咬，臉部當場見血，急送醫治療。

趙慧珊出事後，貼出驚悚縫針照。(翻攝自趙慧珊IG)

趙慧珊7月中旬搬物資到流浪狗場，狗兒們見她到來，都跑出來歡迎，她蹲下摸了其中一隻狗，前30秒還玩得很開心，接著卻被狗撲咬了臉，當下她摀臉滿手鮮血，「我不敢想像我的嘴還在不在，又或是咬爛到什麼形狀」，最後被朋友送到急診，打了破傷風跟狂犬疫苗，臉上多了9針，過程疼痛讓她哭到眼腫。

然當時才說了會好好休息、讓大家不要擔心，但趙慧珊卻從社群神隱了大半個月，讓人非常擔心，直到昨天(7/29)，她在IG貼出近照並報告近況，嘆「終究要好好面對自己」，雖然努力擦藥，復原力也比想像得好，但要完全擺脫疤痕，恐還需要一段時間。

她也感謝大家關心，表示每一個慰問都是「快速治癒藥」，如今最困難的是，竟是忌口，因為受傷到現在她都只能吃粥，「這一刻我好想吃韓國菜，30天後，我答應自己：會會報復地吃！」。

(中時新聞網)