NCC 7月時端出全球第一個《網際網路視聽服務管理法》（「OTT專法」），將以著大放小雙軌登記制納管OTT業者，劍指愛奇藝台灣站。代理商歐銻銻娛樂董事長范立達30日表示，仍然相信政府會依法行政，但對於消費者權益的部分，不管如何愛奇藝台灣站一定會保障消費者權益，影視內容提供將不會中斷；若真的發生最壞的情況，也一定會退費給消費者，但實在不希望這一天真的發生。

范立達表示，維護消費者權益是業者的義務，若政府的行政措施引起消費者權益損失，對用戶來說其實是相當不公平的；在民主社會中，消費者有選擇接受資訊的權利，這是法律保障的言論自由。

范立達表示，過去曾跟NCC官員表達過可以提供業界觀點，但官員並未採納。OTT專法草案有60天的公告期，9月20日前將會把相關的意見發給NCC，之後若有公聽會的話也會爭取出席，並做相關發言。

范立達認為，OTT這類網路影音服務其實不能一種產業，比較是一個全新惡服務模式，對於這類新經濟服務真正了解的官員其實不多，且國際間並沒有相關立法可以參考，未來肯定會有很多盲點與問題，需要政府機關與業者進一步討論。

(工商 )