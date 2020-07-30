商總會品牌創新服務加速中心（BAC）與台灣台復新創學會，為能資源共享，強強聯合共創多贏，雙方簽署戰略合作意向書。

商總為服務業的龍頭，擔任政府與企業界的橋樑，深入協助中小企業品牌授權國際化，自成立BAC以來為促進台灣三創十兆服務業產業輸出國際，在發展國際市場的同時，協助品牌由國際資本市場取得資本投入，創新打造BIT(Brand In Taiwan)外銷授權新模式，將台灣服務業發展成為具有世界競爭力的亞洲矽谷生態系。

BAC與台復會向來共同關注台灣新創事業發展，鼓勵產、官、學界交流與國際資源鏈結，幫助台灣新創事業國際化，本次合作將結合台復會成員(台大EMBA、台大復旦班EMBA校友、台大在學生與校友)涵蓋了國內各界的頂尖菁英，擁有寶貴的領導智慧及產業歷練，並擁有豐富的資源，共同凝聚台大優秀教授參與指導，促進雙方合作積極鏈結研究、發展、分享及推廣新創資源，透過台大的多國人脈圈，與其他國家的新創產業互動，期許促成許多嶄新商機，大力提昇台灣產業，創造台灣產業價值，打造台復會 X BAC強強聯手。

BAC執行長戴中興表示，扶植服務業的品牌優化同時也要輔導具備品牌化、在地化、科技化、電商化、資本化與國際化六化來支持，BAC將服務業分類為第一兆手搖飲料產業(包含甜品、冰品)、第二兆三金產業(綠金蔬食、黃金烘培、黑金咖啡)、第三兆健康醫療照護服務產業、第四兆創新商模農業產業、第五兆跨境電商服務鏈產業、第六兆時尚人文餐飲產業、第七兆觀光休閒產業、第八兆AI科技整合應用產業、第九兆金融科技服務產業、第十兆服務業供應鏈等產業的商業模式。

戴中興指出，BAC積極落實國際品牌經紀人、BAC智庫、品牌金舶獎以及SAIA服務業AI大聯盟等業務串聯，例如BAC協助五家會員參加工業局徵選AI應用智慧服務發展補助計畫，經BAC智庫輔導品牌數位轉型，通過專案補助款企業為林銀杏國際有限公司、王大夫一條根股份有限公司、弁當工場有限公司、黑沃餐飲股份有限公司等四家業者獲得補助款項，過件率達80%；券券文化傳媒股份有限公司也透過國際品牌經紀人協助其公司內部商業模式強化，獲台中銀證券商重視簽訂財務顧問輔導合約。

商總指出，BAC今年落實品牌科技化與三金資源(借貸金、授權金、投資金）結合，深耕新創產業及國際品牌的建立。與會者並藉此盛會，對於推動台灣新創事業的未來發展，以及服務業品牌國際化等議題，進行多方交流，並期待後續在戰略合作的基礎上，進一步持續深化彼此的合作與交流。

(工商 )