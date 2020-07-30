時力黨主席徐永明、時力立委邱顯智等人今日於時力黨部召開記者會表示，5位NCC委員將於8月1日上任，為此將提出4大呼籲：1. NCC強化獨立監理；2.OTT法規應促進台灣影視發展；3.媒體換照附款應加強落實並公開透明；4.召開「傳媒國是會議」，凝聚社會對媒改政策的共識。邱顯智進一步要求，應對境外OTT課徵特別稅。

今日除徐永明外、邱顯智外，媒體觀察基金會董事暨媒體改造學社執委會召集人邱家宜，以及網路公民暨民主協會理事長戴季全也到場出席。

邱顯智指出，時代力量立院黨團對上一屆NCC委員的監理表現很不滿，因此行使人事同意權時對三位連任的委員（陳耀祥、翁柏宗、蕭祈宏）投下反對票。希望新任NCC委員們能夠秉持獨立專業，拿出更好的監理表現。

邱顯智說，有關OTT納管，應明確訂定本土自製比例，以及對境外OTT課徵特別稅，來扶持挹注本土影音內容的發展，打造OTT國家隊。至於OTT是否有中資或滲透疑慮，應藉由《反滲透法》、《反紅媒法》、《兩岸人民關係條例》等規範來處理。

邱家宜指出，成立數位發展專責機關的概念很好，但要由NCC改組則不太明智。例如，環保署負責維護環境，經濟部促進產業發展，如果把這兩者放在同個部會，恐怕會精神分裂。同理，數位發展機關是因應數位發展需求，挹注資源輔助民間，而NCC的功能是為了處理不實言論、網路霸凌等通訊傳播的衍生問題，若同時把黑臉角色與輔導角色放在一起，會是施政邏輯的錯亂。

戴季全提出3點呼籲。1.支持NCC繼續堅守工作職責，捍衛言論自由；2.OTT納管的主責機關最應歸屬文化部，而非是用監管角度來思考；3.肯定台灣民間在數位發展上始終走在前端，行政院除了應加速數位發展機關的成立，更希望能盡快召開國是會議，多與民間溝通凝聚共識，確定國家數位發展展略。

徐永明最後也再次重申4大呼籲：1.嚴守機關獨立，專注媒體監理職責；2.OTT立法納管，促進台灣影視內容；3.媒體換照附款，執行進度公開透明；4.傳媒國是會議，媒改政策凝聚共識。

(中時 )