北市商業處宣布，自8月1日起至10月31日到北市認證近300家的友善店家消費，就有機會抽中網紅「當肯」的插畫包膜限定款Gogoro機車、手機架及馬克杯等好禮。（張穎齊攝）

報復性刺激消費！北市商業處30日舉辦記者會，宣布自8月1日起至10月31日推出消費集點抽獎活動，凡是在北市認證近300家的友善店家消費，即可參加「1點月月抽」、「月月加碼抽」及「消費集點總抽獎」3種活動，有機會抽中網紅「當肯」的插畫包膜限定款Gogoro機車、手機架及馬克杯等好禮。

副市長黃珊珊表示，今年首度與知名百萬粉絲插畫家當肯合作，繪製3種人物角色做聯名限定款商品，市府也邀集近300家友善店家共同參與，吸引民眾消費集點抽好禮，振興商機。關於特約友善店家，可上「台北友善店家布告欄」官網查詢，得獎名單也會在此官網或商業處臉書粉絲團公布。

商業處指出，「1點月月抽」就是到北市特約的友善店家消費滿100元，並掃描店家QRCODE獲得1點，即可獲得抽獎資格，可抽限量450份的當肯造型手機架。

商業處說，民眾若前往「當月份指定友善服務項目」的3間不同特約友善店家，單筆消費各滿100元，集滿3點可參加「加碼月月抽」，有可抽到限量3台的「當肯插畫包膜限定款Gogoro VIVA Lite」機車及專屬安全帽。

此外，至3間不同特約友善店家消費集滿3點（1店家1點），即可獲得1次總抽獎機會，到6間不同店家消費集滿6點則有2次總抽獎機會，以此類推，集愈多點、中獎率愈高，可抽中當肯限定款造型馬克杯、負離子空氣清淨機、奈米水離子吹風機、Panasonic的 4k 55吋連網液晶顯示器、電氣壓力鍋、日本除塵神器等好禮。

商業處補充，另也推出「友我帶你走」友善店家小旅行，深度體驗走訪活動，包括8月15日永康商圈「走到永康X走出風格之旅」、8月16日天母商圈「走到天母X美食文化新美好」及8月22日、9月12日、9月26的3場民生社區「走到民生X時間慢慢走」共5個場次小旅行活動，各個場次陸續開放報名中，歡迎民眾踴躍報名體驗。

(中時 )