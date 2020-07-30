行政院7月23日通過2100億元「紓困3.0」，交通部表示，先前對遊覽車、小客車、計程車司機以及導遊領隊每月1萬元的補助都會繼續實施。交通部發現，有682人重複申請補助，已撥款的574人目前追回569筆，仍有5筆待追。

受到新冠肺炎疫情影響，出、入境旅遊市場都受到影響，遊覽車、觀光業營運跌到谷底；而民眾也減少與陌生人相處在密閉空間，小客車、計程車生意同樣直直落，交通部在紓困時給予薪資補貼，從業人員4月至6月可各領1萬元。

交通部統計，公路總局及觀光局提供相關從業人員薪資補貼，經查有682人重複申請，撥款574人現已追回569筆，待追5筆。

公路總局部分，發現有488筆與勞動部補貼重複申請，已追回484筆，待追4筆；與觀光局有70筆重複，已追回69筆，待追1筆。觀光局部分，有124件重複申請，其中108筆審核後未撥款，已撥16人全數追回。

知情人士指出，觀光局領隊導遊的資格認定較為繁瑣，有些人因為兼開租賃車載客出遊，乾脆改申請公路總局的小客車補助，才會出現補助一開始時的重複申請亂象。

交通部表示，紓困剛上路時確實發現許多人重複申請，後來國發會為各部會建立平台，只要輸入身分證字號就能查出申請者有沒有另外去其他部會申請補貼，最近已沒有這種現象。至於待追的5筆金額，若司機拒不繳回，將會移送強制執行。

(中時 )