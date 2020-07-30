蔣友柏發文。（圖／翻攝自蔣友柏微博）

蔣家第四代長子、橙果設計創辦人蔣友柏去年被前妻林姮怡因扶養費問題提告，間接證實兩人17年婚姻告吹，後來傳蔣友柏和性感女助理過從甚密，女助理否認。失婚1年多後，蔣友柏最近又被拍和男性友人上街，身邊不見女助理，對此，蔣友柏一如往常無回應，昨(29日)還閃電宣告要回歸微博。

蔣友柏2年前就傳出婚變，但當事人沒回應，去年林姮怡開告蔣友柏，原因是當初兩人離婚時，談好扶養費條件，她也代墊了部分扶養費，和前夫多次追討沒下文。《鏡周刊》報導，近日直擊蔣友柏現身台北街頭，穿著背心露出結實手臂，與另一名身形也十分壯碩的男性朋友散步，女助理神隱。

昨蔣友柏突然回歸微博，寫下近來因疫情世界和時間似乎停止了，讓他開始思考改變和設計的新方向，也因此想到很久沒更新微博，「因為，想不通，有什麼內容方向，會讓我一直想要分享。但或許，是我想多了⋯在暫停的世界中，可以分享自己的想法，有人願意看，其實就已經足夠」，他不盼望迴響，只想要單純分享。

對此，網友回應：「看到你就看到希望」、「分享些健身技巧吧」、「好久不見，蔣先生」、「分享是人類最舒服的相處模式之一，歡迎歸來」。

(中時新聞網)