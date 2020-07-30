父親節將至，電商加大火力搶攻父親節商機，其中台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網針對今年父親節檔期，網羅德國百靈等20家電鬍刀品牌推出促銷活動，以及「消費滿額登記送momo幣最高1000元」等優惠，PChome網家(8044)旗下PChome 24h購物今年結合AI大數據及心理學家選品，精選出熱銷話題夯品，同時亦公布站上「父親節熱搜關鍵字TOP10」，搶攻送禮商機！

隨著父親節即將到來，父親節禮品已現買氣，富邦媒旗下通路momo購物網7月電鬍刀銷售較6月同期成長近2倍，近期國人熱衷參與戶外活動，透過空拍機的專屬功能，可記錄台灣山海美景，留下與眾不同的旅行紀念，帶動相關商品在7月20日到7月27日關鍵字搜尋次數較去年同期成長近1倍，躍升熱搜排行榜黑馬。

為搶攻父親節商機，momo網羅20家電鬍刀品牌包含德國百靈、飛利浦、國際牌、聲寶、FLYCO等，最低下殺5折起，並推出「消費滿額登記送momo幣最高1000元」、「消費滿3000元現折200元」、「買就送超值家電好禮」等好康優惠；PChome網路家庭旗下PChome 24h購物今年結合AI大數據及心理學家選品，精選出熱銷話題夯品，同時亦公布站上「父親節熱搜關鍵字TOP10」，搶攻送禮商機，其中刮鬍刀討論度熱絡，貼近男性日常生活需求，且持續推陳出新各類款式，像是擁有自動感應技術搭配超薄刀網及乾濕兩用設計，流線時尚外型成父親節送禮首選，近期國人熱衷參與戶外活動，透過空拍機的專屬功能，可記錄台灣山海美景，留下與眾不同的旅行紀念，帶動相關商品近一週關鍵字搜尋次數較去年同期成長近1倍，躍升熱搜排行榜黑馬，而PChome 24h購物即日起~8月10日推出「宇宙最強老爸」活動，全站500萬種商品狂降破億，整合3C資訊、電競電玩、日用家電、運動戶外等最精選商品推出優惠折扣，預估買氣將持續延燒至8月8日父親節，進而推升第3季業績。

受惠於宅經濟發酵，富邦媒第2季合併營收為158.3億元，年增34%，再創歷年同期新高，營業毛利為14.44億元，年成長26%，單季合併毛利率為9.12%，年減0.58個百分點，稅後盈餘為4.7億元，年成長51.13%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為3.36元，累計109年上半年合併營收309.4億元，較去年同期成長31.4%，營業毛利為29.23億元，年成長23.44%，合併毛利率為9.45%，年減0.61個百分點，稅後盈餘為9.1億元，每股盈餘為6.51元。

PChome網路家庭6月合併營收為35.86億元，年成長20.76%，累計上半年合併營收為209.73億元，年成長16.33%。

(時報資訊)