台中市政府積極推動「台中美樂地計畫」，以共融公園、陽光公廁為主軸，進行公園環境改善及營造，並參與內政部營建署2年一期的「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」；建設局此次以最高級別「特優」為目標，積極爭取佳績，期望透過逐年編列預算，逐步優化全市公園無障礙環境，提供市民更友善的公園綠地休憩環境。

建設局長陳大田說，此次公園無障礙環境優化工程特別針對公園出入口與步道平整度、體建區及休憩區串連等項目進行優化，並於公園設置無障礙導覽平面圖、輪椅輔具充電區、陡坡協助鈴、公廁QR cord反映使用滿意度等設計，深獲考評委員肯定，對於台中無障礙空間的貼心設計表示滿意。

陳大田指出，為了解實際使用者的感受，建設局早先邀請「社團法人台中市脊髓損傷者協會」、「台中市身障福利協進會」代表與朝陽科技大學景觀總顧問團隊至公園勘查，由他們提供無障環境優化建議，再由建設局邀請委員就優化工程進行工程督導，並定期召開進度檢討會議，追蹤相關進度，力求無障礙環境的優化能真正符合行動不便及輪椅推車使用者需求。

建設局強調，2年一期的考評分為「實務作為」考評及「政策作為」考評兩階段，今年將針對六都公園綠地無障礙環境進行「實務作為」現地考評，此次委員抽查台中市大雅區二和公園、北屯區三分埔公園及南屯區文心森林公園，就各受評公園的出入口、通路、設置設施設備考評。

(中時 )