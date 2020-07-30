由於美國多州急著重啟經濟、過早開放，讓一度控制的新冠疫情從6月起大幅攀升，根據約翰霍普金斯大學統計，全美至今已累計442萬人確診、15萬人病歿。另外據路透社統計，美國不僅新增確診連連上升，連死亡人數也不例外，29日不僅創下2個月以來單日死亡新高，更創下平均每分鐘就有一人因新冠不治的紀錄。

報導指出，美國15日病歿人數升至1461人，是自5月27日的1484人後的最高紀錄；過去兩個月中，新冠肺炎死亡率急遽攀升，過去11日內已增至1萬人死亡。不過，全美連續3周的新冠死亡人數雖然上升，但從6月計起的每周新增確診首次下降。

報導稱，亞利桑那、加州、佛羅里達與德州本月疫情最為嚴重，迫使原先本月的重啟經濟計畫不得不喊停。其中德州本月以4300人死亡最高、佛州為2900人死亡、加州與則為2700人。另外，雖然這些州在這3周內新冠死亡率上升，但紐約與紐澤西在全美的平均死亡人數仍具冠。

雖然美國不論在確診人數與死亡人數居於全球之冠，但就死亡率而言，在前20個疫情最嚴重的國家中，仍排名第6，之前是分別是英國、西班牙、義大利、秘魯和智利。

美國新冠疫情死亡人數攀升，也直接打臉了總統川普曾聲稱死亡率是全球最低的說法。川普21日曾接受福斯電視台專訪時曾如此表示，但遭媒體打臉，美國的死亡率為每1百萬人口中就有43人死亡，當時排名為全球第8高。

(中時新聞網)