運轉39年的核二廠1號機將於2021年底停止運轉，台電昨(29)日針對400束燃料棒將興建室內乾貯設施一事在萬里區公所舉辦環評公聽會，並允諾「地方回饋金不會少」引爆現場居民怒火，原能會承諾未來設施完成後，用過核燃料將移置高放最終處置場或中期暫時貯存設施集中貯存，並無讓乾式貯存設施成為永久貯存場之疑慮。

原能會今(30)日表示，2018年12月收到台電公司依法提出的核二廠除役計畫，已依規劃聘請會外專家學者與本會同仁組成審查小組進行嚴格審查。，經1年多的審查作業預計今年10月審結，除役計畫若審查通過，後續仍須待台電公司提出環保署認可之環境影響評估及相關函件，經確認符合法規要求後，原能會即可據以核發核二廠之除役許可。

原能會指出，為加強公眾參與，於2019年3月在核二廠除役計畫審查之初，即辦理「核二廠除役計畫現場訪查活動」邀請地方與公眾團體到核二廠實地勘察除役規劃，以及舉辦「核二廠除役計畫審查地方說明會」，說明核二廠除役計畫之審查規劃與辦理情形以聽取及採參公眾意見，並納入審查作業參考。在今年完成除役計畫審查作業前，也再次於7月8日、31日舉辦兩梯次的現場查訪活動，另預定於109年8月7日辦理地方說明會，以傾聽大眾意見。

原能會說，行政院非核家園推動小組已於2019年3月15日第4次會議達到共識，要求台電公司積極推動興建「放射性廢棄物中期暫時貯存設施」，並展開社會溝通。另有關經濟部及台電公司辦理之高放處置設施選址作業，原能會已要求台電公司以公正組織體、公開參與程序及客觀標準等原則進行選址作業。

未來設施完成後，用過核燃料將移置高放最終處置場或中期暫時貯存設施集中貯存，並無讓乾式貯存設施成為永久貯存場之疑慮。

(中時 )