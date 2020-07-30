因為美國政府考慮禁止在美國十分火紅的TikTok，為了解決被封殺的問題，傳聞TikTok所屬母公司字節跳動，近日就收到來自美國投資方的消息，希望能以1.5兆元收購TikTok。

根據國外媒體《Business Insider》報導指出，字節跳動旗下的TikTok，十分受到美國青少年的歡迎，但由於美國政府基於資訊安全的考量，打算在全美封殺TikTok，所以透過美國資金收購TikTok、讓其從母公司獨立出來，成為美資公司，變成是TikTok得以免於遭禁的解套方式。

而近日就有傳聞，字節跳動已經收到了紅杉資本、泛大西洋投資的收購提案。據悉，這些公司對TikTok的估值，是依據其2020年營收新台幣美金10億元（折合新台幣約300億元），以50倍的方式來進行估算，收購價格達到美金500億元（折合新台幣約1.5兆元）。而根據數據分析公司Refinitiv的資料顯示，頗具名氣的社交軟體Snap的估值則只有330億美元（折合新台幣約9639億元）。

根據數據分析公司Sensor Tower 今年4月報告，TikTok在全球的下載量已經突破20億次。其中在美國市場的累計下載量也超過1.65億次。2020年第一季，抖音與TikTok的「程式內購買」獲利已經達到4.56億美元（折合新台幣約133億元），其中美國用戶就貢獻8650萬美元（折合新台幣約25.2億元），佔全部的19%，是中國大陸外購買收入最多的國家。

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(中時新聞網)