大陸湖北有一名女網友，最近透過媒體專訪，分享自己當「福利姬」的生命故事。她提到自己在10歲那年，被家中長輩強拉到學校附近的工地性侵，爸媽事後得知，不但沒有安慰，還嫌棄女兒被性侵「很丟臉」，要她「家醜不可外揚」。後來被送出國讀書後，家裡把她的生活費無故切斷，該名女網友只能自己打工賺錢，最後當起拍攝大尺度裸露照片的「福利姬」，最高收入一個月可達8萬人民幣（約33萬元台幣），她一度灰心到覺得「就把家人的臉丟光吧」，但後來想開後重新開始，希望能有新的人生。

這名女網友接受微信公眾號「顯微故事」專訪，透露自己10歲時被家裡長輩性侵，但得不到父母的憐惜與安慰，還被羞辱她遭性侵一事，是「給全家丟臉」。後來這名女網友說，她的爸爸在她12歲時，某天突然消失了，媽媽把父親消失的怨懟，責任歸罪於她，讓她一度罹患重度憂鬱症。

後來媽媽改嫁，而這名女網友在16歲時，被送到韓國讀書。結果人在異鄉的她，因為媽媽一通電話，莫名被切斷生活費，後來她試著做代購、打工，接著輾轉來到一家拍攝寫真的圖片社，當模特兒拍照。

這名女網友說，本來她只是單純想當個穿cosplay服裝拍攝的模特兒，但後來負責人要她裸露尺度越來越大，還說會給她酬勞，當時的她自覺，反正家裡本來就嫌她丟臉，「那就把臉丟光吧」，便開始當起在網路上販售穿著暴露、大尺度照片或影片的「福利姬」。後來因為同行的好友與粉絲進行線下交易，之後卻意外身亡，讓她決定離開這個圈子，不再靠販售、拍攝裸露照片為生，現在在一間保險公司當一般員工，打算重新開始自己的新人生。

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(中時新聞網)