台中市農會號召四健會會員協助長輩量測血壓，促進青銀世代交流。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

「四健轉動台灣-青銀共舞環台公共服務」活動，深入社區與長輩交流互動。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

台中市農會號召全市15區農會，動員215名四健會會員、義務指導員及指導員，30日配合全國舉辦「四健轉動台灣-青銀共舞環台公共服務」活動，深入社區關懷訪視長輩，從事身心關懷、血壓測量、備餐共食、環境維護、歌唱表演、居家陪伴等活動，促進青銀世代交流。

台中市15區農會調查轄內需幫忙或有意願參與活動的長者及社區，並動員四健會人力前進社區，帶領高齡者們從事多元之活動，如身心關懷、血壓測量、備餐共食、環境維護、歌唱表演、居家陪伴等活動，使四健會會員們與長輩相處，透過青銀世代交流拉近彼此的距離。

市農會總幹事林育葦表示，四健會會員共學、共伴下讓關懷長者的公共服務寫下溫馨動人的篇章，也讓青少年們從活動過程中學習傳承與回饋服務社會的重要性，並獲得成長，彰顯四健會熱心投入社會公益的教育功能

林育葦近一步表示，四健會培養農村青少年成為手腦並用、身心健康，運用思想、發展品行、改善生活與服務社會的優秀國民；透過青少年回饋社會服務活動，落實「工作中學習」、「學習中成長」，並在未來成為我國農業發展重要的人力資源與地方領袖。

(中時 )