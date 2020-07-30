伊士曼柯達（Eastman Kodak）贏得美國政府7.65億美元貸款，一腳跨進藥品生產業務。激勵伊士曼柯達股價連日狂飆，繼本周二暴漲200%後，周三一度飆漲500%，盤中甚至觸發了15次熔斷，並成為美股投機散戶的新寵。
美國總統川普在28日宣布將提供伊士曼柯達7.65億美元貸款用來生產關鍵藥物原料，這也是依據《國防生產法》發放的首筆貸款，藉此加速提升美國國內多項疾病藥品的產能，減低對外國藥品供應的倚賴。
受此激勵，伊士曼柯達股價連日大漲，不僅周二（28日）盤中一度大漲逾200%，29日繼續飆升500%，盤中更觸發15次熔斷，收盤上漲318%，報價33.2美元。
CNBC報導，而伊士曼柯達也成了美股投機散戶的新寵。根據Robintrack數據顯示，過去24小時內，有2千多名Robinhood用戶將伊士曼柯達添加到投資組合中，使該股票成為Robinhood平台中最受歡迎的股票。
近年來轉而聚焦藥品產業的伊士曼柯達，過去曾為底片銷售領導商，全盛時期在全球擁有14.5萬名員工，不過該公司因數位相機興起而受重創，2012年聲請破產，此後轉型發展其他產業。
文章來源：Kodak executive chairman addresses jump in trading activity before government deal was announced
(中時新聞網)
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