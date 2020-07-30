教育是百年大計！台中市議會民進黨團針對東勢實驗教育園區遭市府喊卡，30日舉行記者會，總召陳世楷痛批市府不應以在地震帶內為由，拖延行政契約簽訂，學校用地並未在地震帶內；教育局強調，學生的安全是最重要的考量，不能拿學生的生命作為賭注，也不能存在僥倖心理，因此辦理廢止公告。

市議會民進黨團30日舉行記者會，與會有市議員陳世凱、張家銨、周永鴻、施志昌、賴佳微、王立任、黃守達及家長代表等；會中抨擊市府一再用安全有疑慮當理由，卻拿不出合理的證據，根本在呼攏人民；市府不應漠視教育，侵害孩子的受教權。

張家銨說，根據《學校型態實驗教育實施條例》第16條第3項：各該主管機關為鼓勵學校型態實驗教育的實施，得將公有之都市計畫學校用地或閒置之校地校舍，依相關法令提供私立實驗教育學校使用或租用。黃守達表示，本案是公辦民營的委託案，業者受委託辦學，現在卻廢止委託令人匪夷所思。

賴佳微指出，實驗教育學校只使用1、2期土地，國教署要求評估的是在3期的山坡地，市府把兩者混為一談是別有居心；市府以用地不安全阻擋實驗教育園區的進行，卻又要在同樣的地點作為水果創活園區，那難道水果園區的人員安全不重要了嗎？

周永鴻抨擊說，盧市府拿8月才會完成的地質影響評估來當廢止理由，令人不解？何況受評估的地區根本不在校地使用範圍內，市府根本在混淆視聽。施志昌呼籲，盧市府要積極面對問題，以回應民間多元教育的需求，而非一再藉由政治操作，來扼殺台中實驗教育的生存空間。

實驗教育家長代表王小姐表示，教育是百年大計，好不容易過去的台中市政府規畫實驗教育園區，給予所有台中市民多元教育的選擇；盧市長過去也曾說要推動台中市的教育，卻在今年用一紙公文直接廢止，讓人痛心，請市長正視市民訴求，好好延續多元教育方式。

教育局表示，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因據當時主管機關教育部中部辦公室公文所記載，於83年10月間舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺；且於88年921大地震後，造成舊東勢高工校舍損毀、無法使用，其中包含3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等，當時即經主管機關教育部政策評估不宜就地改建，為維護學生安全而辦理遷校。

教育局強調，台中市政府十分重視實驗教育的發展，將就目前學生就學情形及各類型實驗教育需求，評估如何擴大實驗教育的普及性，讓實驗教育的辦學者、參與者均能共同享有政府的公共資源，達成「共好」的互動與發展。

(中時 )