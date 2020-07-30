美國國務卿蓬佩奧日前發表對華「新鐵幕演說」，中美被認為步向新冷戰。中共外交部長王毅昨與義大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）視訊會晤。王毅說希望歐方堅持戰略自主，警惕個別國家挑動意識形態對立。中方讚賞義方支持並參與共建「一帶一路」的政治決斷。連日來，王毅已相繼與法國、日本、英國及德國等外長通話。

王毅表示，中方讚賞義方支持並參與共建「一帶一路」的政治決斷，這為中義各領域合作開闢了新前景，提供新動力，相信後疫情時代中意合作還將湧現更多新機遇。中方願積極探討中國「新基建」和「高速義大利」政策對接，在數字化、資通信、基礎設施、港口建設、第三方市場合作等領域挖掘更多合作潛力。

王毅稱，中歐社會制度不同，應相互尊重、欣賞及借鑒。他強調，中歐不是制度性對手，雙方合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。他希望歐方堅持戰略自主，從自身根本和長遠利益出發，在處理對華關係時秉持客觀、公正和積極態度，堅持中歐正確發展方向，警惕個別國家挑動意識形態對立為其自身私利服務。

他強調，當前中歐應共同對外發出團結應對全球性挑戰、推進多極化進程的積極信號，為維護以聯合國為核心的國際體系，注入更多穩定性和正能量。

中國外交部引述迪馬約表示，感謝中國在義大利抗疫最困難之際，第一時間提供抗疫物資並派醫療專家赴意，兩國友誼在共同抗疫中進一步鞏固。沒有中國保障抗疫物資供應，全球抗疫就不可能取得成功。義方願推動與中國各領域合作取得更多成果，又願為深化歐中戰略合作、加強在國際事務中的協調發揮橋樑作用。

(中時 )