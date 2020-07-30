蔡英文520就職演說宣示考試院轉型為稱職的國家人力資源部門；近日廢考試院與監察院議題不斷；考選部今表示，希望超前部署，跨部會並會同大學合作規劃成立「預備文官團」。

考選部強調，將主動招募優秀並具備公共服務動機與熱忱優秀在學青年，從在學期間即培養其認同文官核心價值，建立正確價值觀，並協助其及早進行公務職涯規劃，培育其成為國家文官菁英預備人選。

考選部強調，考選部規劃除原持續進行的國家考試宣導，也將規劃推動「預備文官團」，此概念發想是借鏡新加坡文官體制的運作，從大學校院學生切入，為高階文官預備隊，招攬對於公共事務與公共服務有優秀表現的大學校院有志青年，並協助公職生涯規劃；還可作為具有議題導向的地方發展得先鋒，協同地方政府培育文官團參與地方發展議題，也能作為培育弱勢子弟翻身搖籃。

考選部說，「預備文官團」未來擬優先採取「地方文官先鋒隊」方案，與縣市政府及大學合作以試點方式推動。

考選部表示，此案尚處於研議階段，未來將持續透過議題宣導與政策倡議，導引社會大眾乃至相關部會及大學關注、重視與支持，並尋求跨部會與官學合作共同完備計畫內容。

(中時 )