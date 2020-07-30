受到疫情及水災影響，亞泥(1102)中國大陸市場上半年營運衰退；不過，亞泥總經理李坤炎30日指出，大陸雨季進入尾聲，災後重建商機、強基建振經濟、傳統旺季加持，今年營運可望從第三季中開始爬升，第四季「旺上加旺」。

2019年，亞泥稅後淨利174億元，創歷史新高；李坤炎指出，去年基期太高，今年在疫情、洪災衝擊，營運衰退相對較大。

李坤炎表示，相對於其他行業，疫情對水泥業的影響較小；而6、7月的洪災，在基建、民間工程無法施工下，水泥廠營運的壓力確實大。不過，大陸的水災已近尾聲，亞泥大陸廠都已經恢復生產，待河運恢復正常、工地重開後，水泥需求會慢慢回來。

李坤炎預期，8月中以後，水退後的重建商機，以及當地政府為刺激經濟，強化加碼基建工程，對水泥的「報復性需求」，會讓營運快速成長。

尤其，每年的第四季一向是水泥產業一年傳統最旺的一季，李坤炎認為，災後重建商機、強基建振經濟、傳統旺季加持這三箭齊發下，第四季有機會「旺季更望」。

(工商 )