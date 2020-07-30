遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產，台北地檢署偵查後30日起訴，其中，遠航曾向合作金庫銀行申貸22億多元，因此，前合作金庫銀行董事長、現任第一銀行董事長廖燦昌等人被提起公訴，廖燦昌已於30日中午主動請辭，據悉，財政部也已受理其辭呈，尊重個人意願，已同意。

財政部目前正在深入了解整個案情中，之後也會有妥適處理。

此外，第一銀行30日早上指出，此案為合作金庫銀行放貸，一銀不了解相關細節，無從回應。

(工商 )