第一金董事長終於請辭獲准 14:002020/07/30 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產，台北地檢署偵查後30日起訴，其中，遠航曾向合作金庫銀行申貸22億多元，因此，前合作金庫銀行董事長、現任第一銀行董事長廖燦昌等人被提起公訴，廖燦昌已於30日中午主動請辭，據悉，財政部也已受理其辭呈，尊重個人意願，已同意。 財政部目前正在深入了解整個案情中，之後也會有妥適處理。 此外，第一銀行30日早上指出，此案為合作金庫銀行放貸，一銀不了解相關細節，無從回應。 (工商 ) #第一金 #董事長 #合作金庫銀行 #請辭 #第一銀行 也許您會感興趣 財經熱門新聞 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 殺聲隆隆！美期指重挫逾200點 台積電ADR盤前大跌4％ - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 有史以來最慘！ 美國第二季GDP成長率萎缩32.9％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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