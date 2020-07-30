2020臺灣輔具暨長期照護大展今日開幕，新保(9925)以「全方位照護服務」為主軸，展出幫助民眾安心享老的設備與服務。新保指出，隨著社會變遷與醫療科技的進步，生育率與死亡率皆呈現下降的趨勢，台灣人口結構進入高齡化，除了銀髮照護的相關需求和問題不斷上演外，照護者的壓力及體力也應更加重視，公司整合集團內的資源，建構出全方位的照護整合系統，實現銀髮族「在宅老化」的願望。

在國內平均每戶人口持續下降，表示家中照顧或支持人力將愈單薄，居家醫療的需求也會明顯增加，高齡社會將出現更多在宅臨終或居家安寧照顧的需要，為此新光保全積極整合新光關係企業內保全、醫療、保險等相關資源，打造出「Care Ｕ雲端居家照護」平台，應用物聯網及雲端技術，搭配24小時照護中心的人員服務，建構出全方位的照護整合系統。為提供更多元化的生活服務，由子公司新保生活關懷公司，專責無障礙接送、輔具銷售/租賃及生活轉介等服務，滿足長輩生活所需，實現「在宅老化」的願望，提供銀髮族「安心享老的家」。

除了在宅老化的服務，新保生活關懷公司今年引進復能設備，提倡「運動復能、健促緩老、自立自援」樂齡動健康的新觀念，提供銀髮樂齡族群專業健康運動諮詢服務，改善台灣高齡化社會復健復能問題，有效協助失能長輩恢復身心健康，重拾人生活力。

(時報資訊)