三倍券上路後，各部會加碼推出藝FUN券、動滋券、農遊券以及客庄旅遊券，不過，這些券都需要登記抽籤，有網友就哀嚎地自稱是「國家級邊緣人」，因為自己什麼券都沒有抽中！不過，最近內政部小編趁勢宣傳「單身不厭券」，告訴單身朋友們，不管身分證尾數是幾號，都可以參加聯誼活動，且安排13個景點給民眾出團交友。貼文曝光後，立刻掀起網友們討論。

內政部推聯誼活動。(取自內政部臉書)

內政部小編在臉書寫下，是否厭倦一個人吃飯、旅行、到處走走停停？不再想要一個人看書、寫信、自己對話談心？「#單身聯誼不厭券」報名開放囉，內政部109年單身聯誼活動，要讓你愛在這一刻，即日起可報名第1至3梯次，數量有限，手刀卡位！

而貼文曝光後，果真引起網友們回響，大家都紛紛TAG身邊的好友們，並留言寫下「動滋券沒中沒關係，還有單身不厭券」、「幫你到這了」、「來點實際的」、「抽不到動滋抽這個」、「國家發一個女朋友給你」。

根據內政部網頁資料顯示，此活動參加對象須為年滿20歲以上在台設有戶籍之成年人，並應保證其狀態為單身（係指未婚、離異、喪偶），共有13梯次，一律採取網路報名方式，每人可報名多梯次，但以參加1梯次為原則。

(中時新聞網)